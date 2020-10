Infermieri, uomini e le donne dietro mascherine, camici e protezioni anti-Covid

La Spezia - Claudio Ciani è un infermiere del settore dell'emergenza, che lavora al Sant'Andrea: ha proposto all'Ordine degli infermieri spezzini un ''lavoro di testimonianza'' per ricordare, per descrivere gli infermieri - e le donne, e gli uomini che ''abitano'' in loro - al tempo del Covid.



Coperti, nascosti, bardati da capo a piedi per proteggersi dal rischio contagio, spesso hanno affrontato ed ancora affrontano lunghi turni senza riuscire neppure a scambiare con facilità - perché completamente nascosti dai necessari sistemi protettivi - uno sguardo ed un sorriso con gli assistiti, al punto che qualche mese fa una collega della allora medicina Covid spezzina, Cristina Giovanelli, scrisse sul proprio camice in tyvek:''Non mi vedi, ma io ti sto sorridendo'', con un messaggio diventato virale sui social, e ripreso anche dalla Fnopi, la Federazione nazionale degli ordini degli infermieri.



In questi tempi complessi, chi lavora in sanità è investito di ulteriori responsabilità, e non ha solo preoccupazioni in più, ma anche la faticosa convivenza con i Dpi; tutte situazioni che complicano giornate già complesse e difficili.



"Di fronte a due parti della stessa persona, quella professionale, qui rappresentata dai nostri colleghi in divisa, e quella privata, mostrata da Claudio Ciani nella quotidianità di ogni giorno, il progetto di questo collega è proprio quello di riunire in un solo scatto l'identità totale (pubblica e privata) di chi lotta al tempo del Covid. Un progetto che noi, come Ordine, raccogliamo volentieri per ricordare che, mentre continua la pressione sulle strutture sanitarie e su tutti gli operatori, ci sono persone competenti che non hanno allentato la guardia. Nelle foto ''abbinate'' i primi modelli di Claudio Ciani: Omar Giovanelli e Daria Ambrosini", spiegano dall'Opi della Spezia.