Indimenticabile Enrico, il Don Bosco organizza una colletta

La Spezia - La società calcistica Don Bosco Spezia calcio organizza una colletta in memora di Enrico Datteri il Vigile del Fuoco scomparso ieri all'età di 55 anni. In una nota della società si legge: "Come sapete ieri è mancato all'affetto dei suoi cari, degli amici e dei colleghi, dopo una breve malattia, Enrico Datteri. Il Don Bosco Spezia Calcio per questo ha deciso di fare una colletta. L'intera cifra verrà donata all'AIRC (Associazione Italiana Ricerca Cancro). Chi fosse interessato a partecipare può recarsi in segreteria al Centro Sportivo '' Le Giraffe '' in segreteria (dal Lunedì al Venerdì dopo le 16.30) e per qualsiasi chiarimento può rivolgersi a Elena (3284469430)".