Incontro sulla mediazione famigliare in Via Cadorna

La Spezia - Giovedì prossimo 17 ottobre si tiene la Giornata della mediazione familiare. Alla Spezia, in tale circostanza, l’associazione “La famiglia”, di ispirazione cattolica, organizza nella sua sede di via Cadorna 24, presso Casa Massà, un incontro con la mediatrice familiare Elisabetta Brusati, che sarà presente in sede dalle 15 alle 18.30. La mediazione familiare è rivolta alle coppie, in particolare quelle che attraversano periodi di crisi, ed ha l’obiettivo di salvaguardare le resposabilità dei genitori nei confronti dei figli, specie se minori. Per informazioni, telefonare al numero 393.1479654. Le consulenze sono del tutto gratuite.