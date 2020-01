Incontro sul futuro di Enel, lavoratori in presidio sotto il ministero

La Spezia - Hanno accompagnato la riunione che si svolgeva negli uffici del ministero dello Sviluppo economico con un presidio tappezzato di striscioni. I lavoratori della centrale Enel della Spezia si sono imbarcati insieme ai rappresentanti Rsu su un pullman questa mattina alle 4 per far sentire la loro voce nel corso dell'incontro al quale erano invitati a partecipare Enel, i Comuni della Spezia e Arcola, la Regione, il ministero dell'Ambiente, Terna, le sigle sindacali e le associazioni ambientaliste per discutere della cessazione dell’uso del carbone nella centrale Eugenio Montale.



I cori e i manifesti esposti dai lavoratori muniti di tuta aziendale, però, guardavano oltre al carbone e chiedevano risposte certe sul futuro dell'impianto e dell'area.

Tra gli slogan si leggeva: "La transizione energetica non passa dal paese dei balocchi. Basta divisioni e scaricabarile, confrontatevi con la realtà", "Ambiente lavoro sviluppo sostenibile. Tutti uniti per il futuro della nostra città". O ancora: "Il futuro dell'area Enel non si costruisce con la propaganda. Basta campagne elettorali permanenti: riconvertitevi, non fossilizzatevi" e "Enel - governo - Regione - Comune aprite una vera trattativa, è una vostra responsabilità. Non abbandonate La Spezia".

In molti striscioni comparivano la molecola del metano e il simbolo dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale: due dei temi principali di cui si sta discutendo in questi mesi, tra chi è contrario all'opzione di una riconversione della centrale a carbone in centrale a turbogas e chi, invece, la vede come una soluzione accettabile e da sfruttare a vantaggio della città.