Incontro sul clima al Liceo Pacinotti

La Spezia - Il prossimo 13 maggio alle 15 nell’Auditorium del Liceo Pacinotti si terrà un incontro del ciclo “Fridays for Future incontra la scienza”: il professor Corigliano, meteorologo e divulgatore scientifico, parlerà di “Evidenza della causa antropica nel riscaldamento globale e conseguenze sul sistema climatico”. Fridays For Future, la rete mondiale nata soprattutto per iniziativa di movimenti giovanili con lo scopo di accelerare provvedimenti ed iniziative per eliminare le cause dei cambiamenti climatici, si adopera per divulgare nell’opinione pubblica la consapevolezza che i cambiamenti climatici sono un fenomeno globale, la cui gravità ed urgenza continua purtroppo ad essere sottovalutata sia nelle cause che negli effetti. Occorre essere informati per combattere la battaglia contro il cambiamento climatico e le altre grandi sfide ambientali, per cui l’incontro sarà un’occasione imperdibile non solo per gli studenti ma per tutti coloro che vorranno partecipare.