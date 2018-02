Incontro quaresimale del clero nel salone Fanelli

La Spezia - L’ incontro quaresimale del clero diocesano, che si tiene venerdì prossimo 23 febbraio alla Spezia nel quadro delle iniziative annuali di formazione permanente, tratterà, come altri in questo periodo, i temi del prossimo Sinodo dei vescovi dedicato ai giovani. Il domenicano padre Davide Traina, rettore del santuario di Fontanellato, in diocesi di Parma, terrà infatti la relazione, sul tema “Incondizionatamente dalla parte dei giovani: evangelizzare educando, educare evangelizzando”. I sacerdoti e i diaconi della diocesi si ritroveranno venerdì alle 9.30 in cattedrale di Cristo Re, per la recita dell’ora Media e per l’Adorazione eucaristica. Alle 10, nel sottostante salone “Fanelli”, il vescovo Luigi Ernesto Palletti aprirà i lavori della giornata, introducendo la relazione di padre Traina. Al termine ci sarà un dibattito.