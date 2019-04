Incontro per i docenti di religione cattolica

La Spezia - Sabato prossimo 4 maggio ci sarà alla Spezia, nel salone multimediale di Tele Liguria Sud, un incontro di formazione per tutti i docenti di religione cattolica nella scuola dell’infanzia e in quella primaria, sul tema “Lo stile educativo dell’insegnante: come far sperimentare ai bambini vicinanza, rispetto e ascolto da parte degli educatori”. L’incontro sarà guidato da don Aldo Basso, direttore dell’ufficio Scuola della diocesi di Mantova. Tale evento è in continuità con il corso dell’autunno scorso. Ai docenti iscritti, tenuti a partecipare, sarà rilasciato un attestato di partecipazione ai fini dell’aggiornamento. Don Aldo Basso, che sarà alla Spezia nel giorno precedente, è disponibile inoltre a recarsi nelle singole scuole paritarie per incontrare genitori e docenti, in almeno due spazi, uno alle 17 e uno alle 21 del venerdì. I temi di dialogo e di libera discussione riguarderanno la vita interiore dei bambini. come conoscerla ed arricchirla; l’autostima: come sostenere e sviluppare la sicurezza; educare i bimbi oggi. Per prenotare uno di questi incontri è necessario contattare l'Ufficio scuola della diocesi entro giovedì prossimo 2 maggio.