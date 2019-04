La Spezia - Cna La Spezia organizza un incontro formativo sulla nuova normativa F-GAS. L’appuntamento è per mercoledì 17 aprile alle 17 nella sala multimediale (piano IV) della Provincia della Spezia in Via Vittorio Veneto 2. Il seminario affronterà le novità introdotte dal DPR 146/2018 che attua il Regolamento (UE) 517/2014 sui gas fluororati ad effetto serra ed abroga il Regolamento (UE) 842/2006 ed il precedente DPR 43/2012. Si tratterà di cosa cambia e quali nuovi adempimenti saranno in vigore a partire dal luglio 2019 con i relatori del RINA di Genova. L’incontro formativo è gratuito, ma su prenotazione. Per iscrizioni contattare mail: info@sp.cna.it o tel 0187 598080.