Incontro di inizio Quaresima rivolto alle famiglie

La Spezia - «Dall’ascolto al dialogo e all’evangelizzazione»: è questo il tema che, come filo conduttore, caratterizzerà sabato prossimo l’incontro di inizio Quaresima delle famiglie della diocesi della Spezia – Sarzana – Brugnato. E’ infatti l’ufficio diocesano di Pastorale della famiglia, guidato da don Roberto Poletti, a proporre un altro appuntamento importante nella cadenza del suo programma annuale, che interseca per così dire tutti i momenti più significativi dell’anno liturgico e dell’anno civile. Si tratterà di un momento di riflessione, di raccoglimento e di preghiera vissuto sabato prossimo, con inizio alle 15.30, nella parrocchia dei Santi Giovanni e Agostino, nel centro cittadino della Spezia. Con tutti i partecipanti sarà presente il vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti. Ma non si tratterrà soltanto di una iniziativa della diocesi. E’ stata infatti la commissione regionale di Pastorale per la famiglia della Liguria a proporre a tutte le diocesi di organizzare nelle proprie sedi un incontro di comunione con le famiglie all’inizio della Quaresima.



“Dall’ascolto al dialogo e all’evangelizzazione” sarà un percorso ideale costituito dal commento al brano del Vangelo di Giovanni che ricorda l’incontro di Gesù al pozzo con la donna samaritana. Questo brano sarà letto nel corso della liturgia della Messa festiva di domenica 15 marzo, terza di Quaresima, quando la lettura del testo evangelico di Matteo (Anno A) si interrompe, avvicinandosi la Pasqua, per dare spazio ad alcuni brani di Giovanni. La riflessione sarà condotta dal vescovo Palletti. Attraverso l’episodio dell’incontro di Gesù con la Samaritana al pozzo di Giacobbe gli organizzatori propongono di “rileggere” l’esperienza del proprio incontro con il Signore. La donna samaritana, in questo senso, rappresenta infatti ciascuno di noi che va al pozzo, con la propria sete, con le proprie difficoltà, con le proprie speranze. L’incontro di sabato è aperto a tutti, ed in particolare, come detto, ai nuclei familiari. Per i bambini sarà organizzato un servizio di animazione. Dopo la riflessione un piccolo incontro di fraternità consentirà di terminare il pomeriggio insieme nel modo migliore. L’iniziativa, proprio all’inizio della Quaresima, ripropone ancora una volta la centralità del tema della famiglia nella pastorale diocesana.