Incontro conoscitivo sulla Legionellosi in Provincia

La Spezia - Un folto pubblico ha partecipato ieri al seminario conoscitivo sulla Legionellosi organizzato dalla Confederazione nazionale dell’Artigianato e piccola e media Impresa spezzina e Confcommercio Imprese per l’Italia la Spezia in collaborazione e con il patrocinio di ASL5 che si è svolto nella Sala multimediale della Provincia della Spezia Via Vittorio Veneto 2. Tanti operatori e titolari di attività si sono mostrati interessati all’argomento visto che la legionellosi pone un serio problema di salute pubblica perché costituisce un elemento di rischio in tutte le situazioni in cui le persone sono riunite in uno stesso ambiente, come avviene in strutture turistico ricettive, ospedali, piscine e terme ed altri luoghi pubblici.



I rischi e la prevenzione dalla Legionellosi sono stati affrontati da esperti della problematica sia dal punto di vista sanitario che tecnico: la dottoressa Pinuccia Branca, Dirigente Medico ASL 5 Spezzino, Dipartimento di Prevenzione S.C. Igiene e Sanità Pubblica; il dottor Massimiliano Polledri, Coordinatore personale sanitario Dipartimento di Prevenzione S.C. Igiene e Sanità Pubblica ASL 5 Spezzino; il dottor Valter Maccione Dipartimento di Prevenzione S.C. Igiene e Sanità Pubblica ASL 5 Spezzino; il dottor Andrea Sagramoni, medico chirurgo specializzato in Medicina del Lavoro, CMD Centro Medico; il dottor David Pinza, tecnico Global Trading Srl.



I relatori hanno spiegato le modalità di trasmissione, manifestazione cliniche e le normative di settore tra obblighi delle aziende e flussi informativi sanitari. Si è trattato anche dell’indagine ambientale, del campionamento, le modalità tecniche di prelievo e le tecniche di bonifica e sanificazione impianti aeraulici ed idrici. Molti gli operatori del settore ricettivo interessati ai principali obblighi e adempimenti necessari per prevenire e contrastare il rischio legionellosi che consistono nell’effettuare la Valutazione del Rischio Legionellosi con periodicità (annuale/biennale) ed istituire il Registro degli interventi nel quale vengano evidenziati i campionamenti da effettuare, la periodicità, gli interventi da porre in essere in caso di positività.



Per le imprese che vogliono informazioni sul tema o sui prossimi incontri conoscitivi in programma si prega di contattare Cna La Spezia mail: info@sp.cna.it tel 0187. 598080 o Confcommercio La Spezia mail: segreteria@confcommerciolaspezia.it tel 0187. 5985123