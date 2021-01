Incontro alla Beghi con lo psicologo Claudio Ruggieri

La Spezia - A conclusione del percorso laboratoriale sulle emozioni, proposto in modalità remota ai bambini della fascia 4-6 anni, la Biblioteca Beghi organizza un incontro di riflessione, rivolto ai genitori, con uno psicologo dell’età evolutiva.

L’appuntamento, sempre in modalità remota, si svolgerà sabato 30 gennaio, dalle ore 10 alle ore 12, con il Dott. Claudio Ruggieri, psicologo, psicoterapeuta dell’età evolutiva, collaboratore di molte realtà associative, scuole e servizi territoriali della provincia di Milano.

Sarà una preziosa opportunità per riflettere insieme sul mondo delle emozioni che svolgono un ruolo fondamentale nel comprendere e gestire la nostra quotidianità. L’incontro, in particolare, costituirà un’occasione importante per fare il punto sulla sfida impegnativa costituita dalla convivenza con le emozioni da parte dei bambini e degli adolescenti, e su consigli e strategie per favorire uno sviluppo armonico e salutare nella relazione con il mondo, dapprima nelle relazioni primarie e nel contesto familiare, e poi in quello sociale.

Tutto ciò principalmente in riferimento alla situazione pandemica che tutti stiamo vivendo e che ha richiesto rapidi e profondi cambiamenti dei nostri comportamenti emotivi e relazionali.



Per partecipare all’incontro è necessaria la prenotazione. Per info e iscrizioni: biblioteca.beghi@comune.sp.it e numero telefonico 0187/727885.

Max 15 partecipanti.