La Spezia - Riprendono venerdì prossimo 25 settembre, dopo la pausa estiva, gli incontri formativi del clero diocesano. L’appuntamento per sacerdoti e diaconi di tutta la diocesi è alle 9.30 in cattedrale, alla Spezia, per la recita dell’ora Media e l’Adorazione eucaristica. Alle 10, nel salone “Fanelli”, ci sarà la relazione del vescovo Luigi Ernesto Palletti sul nuovo anno pastorale.