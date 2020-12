La Spezia - Solidarietà concreta da parte della città e dei suoi abitanti nei confronti degli abitanti del palazzo di Via Prione, dopo il vasto incendio di ieri. Per iniziativa di alcuni abitanti è nata una raccolta fondi sulla piattaforma GoFund Me per dare una mano, o quanto meno un piccolo aiuto alle famiglie coinvolte in questo brutto evento. Clicca qui per raggiungere il link creato per le famiglie coinvolte.