Incendio Scalinata Quintino Sella, sindaco in visita ai vigili del fuoco

La Spezia - Questa mattina il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha visitato la caserma dei Vigili del Fuoco della Spezia per incontrare, insieme al comandante Bruni e all’assessore alla Sicurezza Filippo Ivani, la squadra di operatori intervenuta nell’incendio del palazzo nella Scalinata Quintino Sella accaduto la mattina di Natale. «Lo scorso anno purtroppo ci ha regalato momenti di grave preoccupazione anche la mattina del giorno di Natale, a causa dell’incidente che ha causato l’incendio in un palazzo di Scalinata Quintino Sella - dichiara il Sindaco Pierluigi Peracchini -. Ringrazio del pronto intervento la squadra dei Vigili del Fuoco che si è immediatamente recata sul posto, risolvendo l’incendio in tempi rapidi e mettendo in sicurezza tutta l’area, anche a rischio della propria vita, a testimonianza, ancora una volta, di quanto questo Corpo sia essenziale per la comunità. Il Comune, la Prefettura, le Forze dell’Ordine, il mondo dell’associazionismo e del volontariato spezzino hanno immediatamente fatto squadra garantendo massima disponibilità per le famiglie coinvolte a cui va, ancora una volta, tutta la nostra solidarietà. Avrebbe potuto essere una pagina ancora più drammatica per la nostra Città ma l’intervento dei Vigili e di tutte le Forze dell’Ordine è stato scongiurato il peggio. A loro va il plauso di tutta la Città».Il Comandante dei Vigili del Fuoco della Spezia Dott. Ing. Leonardo Bruni accompagnato dai suoi diretti collaboratori Ing. Paolo Biggi, peraltro intervenuto sull’incendio quale coordinatore delle operazioni di spegnimento, e Ing. Vincenzo Melillo, che ha proseguito nei giorni successivi il coordinamento delle operazioni di messa in sicurezza delle strutture, ha fatto visitare al Sindaco la sala operativa del Comando evidenziando le procedure che vengono adottate per ogni servizio di soccorso tecnico urgente e come il giorno di Natale il personale di Sala Operativa abbia garantito l’invio di forze necessarie a fronteggiare l’incendio.