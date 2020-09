Incarichi individuali per lavoratori autonomi in Asl5

La Spezia - In questi giorni l'azienda Asl5 ha pubblicato un nuovo avviso pubblico per titoli attraverso un'opportuna manifestazione di interesse per il conferimento di incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa per dodici medici specialisti/specializzandi, dieci oss, otto psicologi e diverse altre figure. L'avviso pubblico rimarrà aperto sino a copertura delle necessità assistenziali collegate all’emergenza sanitaria da Covid-19 e, comunque, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31/01/2020.



Gli aspiranti candidati devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di seguito elencati alla data della presentazione della domanda: diploma di Laurea relativo alla specifica professionalità e/o specializzazione ove

richiesta; iscrizione all’Albo professionale, se previsto. Nel rispetto delle indicazioni di cui all’art. 13, D.L. 17/03/2020, n. 18, convertito , con modificazioni, in L.24/04/2020, n. 27, così come modificato nei termini con D.L. 30/07/2020 n.

83, possono partecipare al presente avviso anche i candidati privi di cittadinanza italiana, con abilitazione conseguita all’estero, secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.



Non è possibile conferire l’incarico a coloro i quali siano stati esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per avere conseguito l’impiego stesso mediante la

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; abbiano riportato sanzioni interdittive o altre sanzioni che comportino il divieto di contrarre con la P.A.; si trovino in costanza di rapporto di lavoro subordinato con strutture sanitarie e socio sanitarie private accreditate.



La manifestazione d’interesse può essere espressa anche da professionisti in quiescenza. E' previsto un contratto di lavoro autonomo anche di collaborazione coordinata e continuativa, con compenso orario ai sensi delle diposizioni

regionali in materia. Il conferimento dell’incarico non comporta l’instaurarsi di alcun rapporto di lavoro dipendente con la Pubblica Amministrazione.



MEDICI SPECIALISTI/SPECIALIZZANDI:

• N.1 MEDICO SPECIALISTA MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO;

• N.1 MEDICO SPECIALISTA IN MALATTIE INFETTIVE;

• N.1 MEDICO SPECIALISTA IN UROLOGIA;

• N.2 MEDICI SPECIALISTI IN NEUROPSICHIATRIA INFANTILE;

• N.1 MEDICO SPECIALISTA IN GINECOLOGIA ED OSTETRICIA;

• N.2 MEDICI SPECIALISTI IN PSICHIATRIA;

• N.1 MEDICO SPECIALISTA IN PEDIATRIA;

• N.1 MEDICO SPECIALISTA IN CURE PALLIATIVE;

• N.2 MEDICI SPECIALISTI IN GERIATRIA;



PROFESSIONISTI:

• N. 1 DIETISTA

• N. 1 BIOLOGO NUTRIZIONISTA

• N. 8 PSICOLOGI

• N. 12 EDUCATORI SOCIOSANITARI

• N. 6 EDUCATORI SOCIO-PEDAGOGICI

• N. 4 OSTETRICHE

• N. 10 OSS

• N. 1 TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ DELL'ETÀ EVOLUTIVA

• N. 2 LOGOPEDISTI

• N. 1 FISIOTERAPISTA



MEDICI :

• N. 4 MEDICI NON SPECIALIZZATI;



INFERMIERI

• N. 4 INFERMIERI



Per partecipare.

E' necessario presentare il documento attestante l'avviso pubblico/manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta, come da format allegato, inoltrata unitamente a copia di documento di identità in corso di validità - a cura e sotto la diretta responsabilità dell’interessato; il curriculum vitae. La documentazione (avviso pubblico/manifestazione di interesse e curriculum vitae) dovrà pervenire con le seguenti modalità: consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Azienda Sociosanitaria Ligure 5 – LA SPEZIA via B. Fazio n. 30 - 19121 La Spezia – dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12; invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Azienda Sociosanitaria Ligure 5 – LA SPEZIA – S.C. Gestione Risorse Umane – Via B. Fazio n. 30 – 19121 La Spezia; invio tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo.generale@pec.asl5.liguria.it. Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Selezione del personale dell’Azienda Sociosanitaria Ligure 5 – tel. 0187 53.3519 – 53.3584.