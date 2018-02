Inaugurato il rinnovato ristorante "Il Picchio Rosso"

Da vedere il lampadario realizzato con le bottiglie di acqua minerale.

IN VIA PIAVE

IN VIA PIAVE

La Spezia - Non c’è stato bisogno certo dell’intervento di uno dei Giudici di MasterChef per rilanciare il già noto, seppur piccolo ristorante, di via Piave 14 a La Spezia. Dopo una breve chiusura nei giorni scorsi i proprietari del locale, conosciuti molto anche in ambito sportivo, hanno riaperto i battenti con un locale rinnovato nell’estetica e nell’arredamento con stile più sobrio e minimale e con una nuova architettura di luce tra cui spicca il lampadario realizzato da uno dei proprietari, Gionata Pisani con le bottiglie di acqua minerale. Anche il menù, volutamente ristretto per garantire maggiore qualità, si rinnova con attenzione sempre ad una offerta di pesce, carne e vegetariana senza tralasciare un servizio che ora appaga anche la vista. "Di giorno la velocità nei pranzi di lavoro fa la differenza e in generale l’ottimo rapporto qualità prezzo fa del Picchio Rosso uno dei locali del centro spezzino più trendy del momento" - sono sicuri i titolari.