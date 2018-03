Inaugura il Puin, l'osteria dei vinili

In Via Napoli un luogo piccolo ed accogliente é pronto ad aprirsi al mondo. Gabriella Bianchi corona un sogno: "I ricordi di mio padre, il mare, la terra. E tutti gli insegnamenti di una vita".

La Spezia - Semplicità, buon gusto e tradizione. Con questi tre ottimi propositi apre una nuova osteria nel cuore della città vecchia. Si chiama "Il Puin" e da domani alle 19, con l'inaugurazione ad invito, arricchirà l'offerta enogastronomica di qualità del centro storico. Al civico 17 di Via Napoli, a due passi dalla Piazza Ramiro Ginocchio, Gabriella Bianchi schiuderá a spezzini, curiosi e naturalmente turisti, il suo mondo creativo. Che nasce ma non finisce con la spezzinita' anche se l'elemento radici é presente fin dal nome prescelto. "Puin è la summa dei ricordi originati dal vissuto della mia infanzia - spiega Gabriella -, ricordi per me preziosissimi perché legati a mio padre. Lui mi ha trasmesso tutto: la passione per il mare, per la pesca, per la terra intesa come coltivazione diretta del nostro orto. Tutti insegnamenti che ho portato avanti fino ad oggi. Quindi il Puin nasce dalla passione per le cose semplici, genuine , vere, essenziali, oltreché "sentire" di un territorio che parte, appunto dalla Val di Vara, guarda alle Cinque Terre e arriva al mare del Golfo dei Poeti. Il Puin vuole offrire questa semplicità con piatti delle nostre tradizioni e della nostra terra, prodotti freschi e di stagione, taglieri di affettati e formaggi alte Toscana e Garfagnana accompagnati da vini e birre locali ma anche di altre region. Importante che tutto sia selezionsto con cura".



Al Puin, aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, escluso la domenica (solo pranzo) e lunedi (riposo settimanale) si ascolterà musica in vinile e si potranno acquistare prodotti locali confezionati di ottima qualità. Cosa si mangia? Ravioli, trofie al pesto, primi di mare, mesciua, coniglio alla ligure, acciughe, muscoli , stoccafisso, polpo etc. Per informazioni contattare Gabriella allo 0187.1471795, osteriailpuin@gmail.com.