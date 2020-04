In televisione i riti della Settimana Santa

La Spezia - È una Settimana Santa davvero diversa dal consueto quella che inizia oggi, anche in diocesi. Il vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti celebrerà in cattedrale i riti previsti dalla liturgia, ma dovrà farlo a porte chiuse, con l'unica presenza del diacono e di alcuni ministranti. Tutti i riti del vescovo saranno però trasmessi in diretta, negli orari sotto indicati, dalla televisione diocesana Tele Liguria Sud. Soltanto la “Messa del Crisma”, di solito celebrata la mattina del Giovedì Santo alla presenza di tutti i sacerdoti della diocesi, non si terrà, essendo stata rinviata a data da stabilirsi dalla Conferenza episcopale italiani. Per quanto riguarda l'odierna Messa della Domenica delle palme, monsignor Palletti la celebra stamani in cattedrale alle 10.30. Giovedì prossimo, Giovedì Santo, la Messa “in Cena Domini” sarà trasmessa alle 18, sempre in diretta dalla tv diocesana. Venerdì, alle 18, celebrazione della Passione del Signore. Sabato prossimo, alle 22, Veglia pasquale e Messa di Pasqua. Non saranno però amministrati i sacramenti dell'iniziazione cristiana per alcuni catecumeni, rinviati a data da destinarsi. Domenica prossima, infine, solennità di Pasqua di Risurrezione, Messa del vescovo alle 10.30, sempre dalla cattedrale di Cristo Re. Rimangono previste le celebrazioni “online” (su Facebook o YouTube) tenute da diversi parroci della diocesi, negli orari dagli stessi stabiliti.