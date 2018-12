In ricordo di Don Vincenzi una messa nella cripta di Cristo Re

La Spezia - Nell'anniversario della scomparsa, una messa in suffragio di don Bruno Vincenzi verrà celebrata sabato prossimo 22 dicembre alle 10 nella cripta di Cristo Re, alla Spezia. Don Vincenzi, come è noto, fu missionario per molti anni in Burundi e quindi, rientrato in Italia, direttore dell’Ufficio missionario diocesano e fondatore di “Missione 2000”, l'istituzione che in via Torino continua ad offrire ogni sera la cena ai bisognosi.