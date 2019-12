In preghiera con i seminaristi a Sarzana

La Spezia - Domani sera, a Sarzana, nella chiesa del seminario vescovile diocesano, in via Mascardi, avrà luogo alle 21 la celebrazione di una Messa per le vocazioni alla vita sacerdotale. La Messa sarà celebrata dal rettore del seminario e parroco della vicina chiesa di San Francesco, don Franco Pagano. Alla celebrazione, questo è il fatto significativo, saranno presenti i tre alunni del seminario che si preparano a diventare sacerdoti. Attualmente, infatti, per il loro numero ristretto, essi, per disposizione del vescovo frequentano le attività di studio a Genova, presso il locale seminario arcivescovile. Sono però in questo periodo tornati presso le loro famiglie e comunità per le vacanze natalizie, e saranno così presenti al rito. Per i fedeli di tutte le parrocchie, che sono invitati ad intervenire alla celebrazione, sarà così un modo di esere vicini ai seminaristi della diocesi, per conoscerli e per pregare insieme a loro per nuove e sante vocazioni.