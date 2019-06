In piazza per il nuovo ospedale e contro il San Bartolomeo ai privati

Venerdì 7 giugno un corteo si snoderà in città per tenere alta l'attenzione sui temi che riguardano da vicino la salute degli spezzini.

La Spezia - Riprendere i lavori del nuovo ospedale al Felettino e impedire la privatizzazione dell'ospedale San Bartolomeo di Sarzana. Sono questi gli obiettivi del doppio corteo che da Piazza Verdi e Piazza Beverini arriverà sino a Piazza Europa, venerdì 7 giugno a partire dalle 17.30.



Da qualche tempo si ricorrono negli ambienti della sanità spezzina le voci di una possibile privatizzazione dell'ospedale sarzanese per volere della Regione e questo ha fatto drizzare le antenne alle associazioni che compongono il Manifesto della Sanità.

"La Sanità e gli ospedali devono essere pubblici, per vari motivi. Anzitutto l'abbiamo pagata noi con le nostre tasse (chi le paga). Poi dobbiamo pensare che lo Stato presta servizi senza doverne trarre guadagno economico: il privato, per definizione, deve averne un profitto, legittimamente: perciò costerebbe di più alla comunità. Poi ricordiamo gli scandali che hanno interessato ospedali privati della Lombardia, in cui alcuni medici hanno eseguito interventi inutili, per creare profitti sulla pelle dei pazienti: si creano occasioni per interventi non necessari per aumentare le entrate.

Insomma - affermano alcuni esponenti del Manifesto della Sanità - la sanità privata può esistere, ma deve essere completamente privata, uno la può scegliere in alternativa a quella pubblica, ma le due cose non devono essere mescolate".