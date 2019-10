In novecento per le primarie del Partido Revolucionario Moderno

La Spezia - La corsa al seggio d'ultramar per il Partido Revolucionario Moderno passa anche dalla Spezia. Domenica presso il Centro sociale anziani di Via Corridoni 7 i circa novecento iscritti alla formazione politica che risiedono in provincia sono chiamati alle urne per scegliere chi correrà per un posto al congresso il prossimo maggio. In lizza ci sono Lily Florentino, Milton Diaz, Hector Garcia, Julio Cesar Lopez e Agustin Mercedes per queste primarie molto attese: la prima residente in Italia (a Roma) e gli altri quattro in Spagna dove la comunità dominicana conta circa 90mila persone.

In palio c'è potenzialmente il posto di rappresentante della diaspora dominicana nel Vecchio Continente. Si vota alla Spezia, che fa seggio anche per Genova e il nord della Toscana, come a Milano, Pavia, Arezzo e Roma. Altri seggi europei sono in Spagna (tra cui Madrid e Barcellona) e in Svizzera, mentre Olanda e Germania non sono riusciti a organizzare le primarie per mancanza di iscritti.