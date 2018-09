In dei Mille inaugura il nuovo punto vendita di "Delizie del sud"

La Spezia - Taglio del nastro per una nuova attività di ristorazione alla Spezia. Oggi pomeriggio, con apertura fino alle 20, inaugura il nuovo punto vendita di "Delizie del sud" in Via dei mille n.67 vicino a Piazza Cavour. Sarà possibile gustare prodotti tipici Siciliani e Napoletani. Il punto vendita si aggiunge a quello esiste in Via Sarzana, a Migliarina.