In centro la domenica con lo Shopping Bus, dalle 15 alle 20 dai parcheggi di interscambio

La Spezia - A partire da domenica 8 dicembre sarà facile accedere al centro della città, fare gli acquisti di Natale e prender parte ai numerosi eventi natalizi anche per chi sceglierà i due parcheggi di interscambio appena fuori il centro storico, usufruendo gratuitamente ogni 20 minuti dello Shopping Bus nella fascia orario tra le 15 e le 20.

Il provvedimento sarà valido per tutte le prossime domeniche del mese, quindi 15, 22 e 29 dicembre compreso anche il primo weekend dei saldi a inizio 2020 (sabato 4 e domenica 5 gennaio).



"Durante il periodo natalizio – spiega l’assessore alla Mobilità, conferma Kristopher Casati - l’ormai costante sinergia tra l’amministrazione e Atc Mobilità e parcheggi ha permesso anche quest’anno di attivare il servizio ai cittadini per rafforzare ancora di più il legame che intercorre tra la mobilità e il commercio facendo vivere l’uno dell’altro. Si tratta di un provvedimento, alla sua terza edizione, nato per incentivare e far vivere il centro storico della nostra città nel periodo natalizio".



"Con questa iniziativa - conclude l’assessore Casati - l’amministrazione intende sostenere la partecipazione dei cittadini ai tanti eventi ricreativi e culturali inseriti nel calendario natalizio e promuovere momenti di incontro e svago per le vie della città, parcheggiando gratuitamente. Un segnale d’accoglienza affinché le vacanze siano l’occasione per stare insieme, con serenità e spensieratezza, senza avere lo stress del parcheggio".