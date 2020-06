In caso di allerta meteo i banchi del mercato potranno rimanere in Piazza Cavour

La Spezia - L'amministrazione comunale ha concesso agli operatori di Piazza Cavour il permesso di non rimuovere le attrezzature mercatali dalle postazioni al termine della vendita in caso di allerta meteo.

"Ringraziamo l'assessore Luca Piaggi che in questi mesi ha svolto in modo impeccabile il ruolo di portavoce degli operatori del mercato di Piazza Cavour nelle sedi opportune. Ringraziamo Comune, Regione e Protezione civile per averci dato il permesso di lasciare i banchi ogni volta che c'è allerta. In questo modo non si mettono a rischio né gli operatori del mercato, né le loro attrezzature, evitando ingorghi di auto nell'area circostante", affermano Bryan Herdocia

e Cosetta Fontana, gli operatori che avevano inviato la richiesta all'amministrazione.