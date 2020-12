In autobus per le festività? Come cambiano gli orari Atc

La Spezia - Bel periodo compreso tra Giovedì 24 Dicembre a Mercoledì 6 Gennaio, il servizio indicato nel libretto come "feriale" verrà svolto come "non scolastico". Inoltre, ove previsto, ad esempio sulla linea 1 Bragarina - Pegazzano, si applicherà, causa restrizione negli spostamenti dovuta al Covid, l'orario del sabato. Atc ricorda che, poi, che nei giorni di Natale, Santo Stefano e 1° Gennaio, le corse avranno degli orari diversi, evidenziati sul libretto orario con una linea verde e che nelle giornate del 24 e del 31 Dicembre, la biglietteria di Piazza Chiodo alla Spezia sarà aperta al mattino dalle ore 7.30 alle 13 e che il 2 Gennaio sarà chiusa.