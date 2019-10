In arrivo la quarta edizione di “Agorà - La salute in piazza”

La Spezia - Dopo il grande successo delle prime tre edizioni, la prima svoltasi ad Aulla nel 2017, la seconda a Pontremoli lo scorso anno e la terza a Casola nell’aprile scorso, per la sua quarta edizione trasloca a Villafranca, nella giornata di venerdì 18 ottobre, “Agorà – La salute in piazza”, manifestazione organizzata dalla Società della Salute della Lunigiana, dall’ASL Toscana Nord Ovest, dall’ANCI Toscana – Botteghe della Salute e dall’Amministrazione comunale di Villafranca per mostrare alla cittadinanza i servizi che la SdS Lunigiana eroga da quasi 16 anni a beneficio delle fasce più deboli della popolazione.

Durante la manifestazione, che si aprirà alle ore 9 per concludersi alle ore 13, verrà allestito in piazza Aeronautica l’ormai tradizionale "Villaggio della Salute", dove sarà possibile conoscere i servizi erogati dalla SdS Lunigiana, dalla psichiatria alle tossicodipendenze, ovviamente senza dimenticare disabilità e anziani.

La cittadinanza potrà usufruire gratuitamente di esami e visite, ad esempio controllo della pressione e della glicemia.

Uno spazio privilegiato sarà, poi, riservato alle associazioni.

Inoltre, ci sarà anche un “Open day – Caffè Alzheimer” per fare conoscere le attività del Centro diurno anziani in via Monsignor Razzoli, a cura della Società Cooperativa Sociale ONLUS “G. Di Vittorio”, con la partecipazione dei ragazzi delle scuole.

Per l’occasione sarà anche allestita una tavola rotonda in piazza Aeronautica per dibattere e sensibilizzare sul tema delle demenze per la costruzione di una comunità consapevole ed accogliente.

Questo il programma degli interventi: alle ore 9,30 saluti delle autorità con il sindaco di Villafranca, Filippo A. Bellesi, e il presidente della SdS Lunigiana, Riccardo Varese; alle ore 9,45 la geriatra dottoressa Carolina Anna Mobilia parlerà de “Il piano regionale demenze e il Centro per i Disturbi Cognitivi e Demenze: stato dell’arte e prospettive”; alle ore 10 il Medico di Medicina Generale dottor Severino Filippi affronterà il tema “Oltre l’Alzheimer: screening, diagnosi e prevenzione”; alle ore 11,15 il dottor Davide Lacangellera dell’ANCI Toscana illustrerà il “GPS Alzheimer: prevenire la dispersione delle persone fuori casa”.

A moderare l’incontro sarà la direttrice della SdS Lunigiana, Rosanna Vallelonga.

In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a data da destinarsi.