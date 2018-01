In arrivo dalla Regione 75mila euro per la messa in sicurezza dei soffitti e degli intonaci della `Revere`

La Spezia - L’assessore ai Lavori pubblici Luca Piaggi annuncia che l’edificio scolastico “A. Revere” di Via Bellini sarà oggetto di lavori per la messa in sicurezza dei soffitti e degli intonaci. Si tratta di una serie di interventi che vanno a sanare una annosa situazione di degrado in cui si trovava l’edificio.

Il progetto, redatto dai tecnici comunali, è stato inserito dalla Regione Liguria negli interventi infrastrutturali a favore degli enti locali (Ex Pico) ed è stato totalmente finanziato per un importo pari a 75mila euro.



“Abbiamo posto grande attenzione al tema dell’edilizia scolastica - ha commentato l’assessore Luca Piaggi -. Nel bilancio di previsione presentato ieri sono stati investiti 2,5 milioni di euro per ristrutturazioni, adeguamenti sismici, messe in sicurezza ecc. Gli edifici scolastici devono essere luoghi sicuri e confortevoli capaci di garantire il massimo grado di protezione per gli studenti. L’intervento alla “Revere” trattandosi di una scuola, sarà effettuato entro il termine che verrà indicato dal Miur, ma comunque in tempi celeri”.