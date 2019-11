In Regione l'ipotesi di un decreto per mitigare i gli effetti del maltempo

La Spezia - "Genova e la Liguria non perdono tempo e si rimboccano le maniche". Lo dice l'assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti al termine del tavolo emergenza economica, convocato per fronteggiare gli ultimi accadimenti. "Abbiamo incontrato i rappresentanti delle associazioni commerciali e artigianali, i sindacati, le rappresentanze del lavoro, della portualità e dei trasporti - spiega Benveduti - per raccogliere le prime informazioni strutturate e concordare assieme la liste delle urgenze da affrontare. Le Camere procederanno alla raccolta e alla quantificazione della segnalazione dei danni diretti, mentre per quelli indiretti - di difficile mappatura per estensione territoriale, definizione e quantificazione - analizzeremo congiuntamente la possibilità di proporre risarcimenti e mitigazioni basandoci sull'esperienza del decreto Genova. Si potrebbe ipotizzare un decreto Liguria, che dia finalmente una mano a questa martoriata regione, andando a mitigare gli effetti pesantissimi di questa eccezionale ondata di maltempo, che hanno ancora una volta evidenziato la carenza di gestione e strutturazione della nostra rete stradale e autostradale".