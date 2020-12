In Piazza Brin la casetta di Babbo Natale aspetta le letterine dei bimbi

La Spezia - Prospezia Ciassa Brin - APS non molla. Con il patrocinio del Comune della Spezia, insieme ai commercianti, alla parrocchia di Nostra Signora della Salute, alla comunità dominicana la piazza centrale del Quartiere Umbertino è stato addobbato per il periodo natalizio. I lampioni della ciassa come tanti alberi di Natale attorno alla ormai tradizionale casetta di Babbo Natale che verrà inaugurata sabato 19 dicembre alle 16.

Quest'anno, visto le normative anti Covid, le letterine dovranno essere già imbustate e sarà possibile solo imbucarle, dopo che un elfo le avrà timbrate col timbro speciale di Babbo Natale. Babbo Natale, purtroppo, visti i numerosi impegni, non sarà presente tutti i giorni ma lascerà la sua cassetta speciale per raccogliere le richieste dei bimbi che verranno durante la sua assenza.