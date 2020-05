Impianti di condizionamento, un'ordinanza spiega come comportarsi

La Spezia - Confartigianato La Spezia informa che la Regione Liguria, con l'Ordinanza n. 34/2020 entrata in vigore ieri martedì 26 maggio, ha permesso l'impiego degli impianti di condizionamento escludendo completamente la funzione di ricircolo d'aria; se tale esclusione non è tecnicamente possibile, l'impianto di condizionamento può essere utilizzato (privilegiando comunque il ricambio d’aria naturale dove possibile) effettuando la pulizia dei filtri dell’aria con una periodicità settimanale attraverso imprese certificate Fgas e con personale abilitato. Per le sole strutture ricettive e le palestre, la periodicità di pulizia dei filtri può essere quella indicata dal produttore degli impianti di condizionamento. Confartigianato La Spezia invita tutti a rivolgersi per la pulizia dei filtri alle aziende certificate Fgas iscritte alla Camera di Commercio.