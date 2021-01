Impegno spezzino in Madagascar, uno dei Paesi più poveri del mondo

La Spezia - Da sette anni esiste anche alla Spezia la fertile realtà dei “Bambini del Madagascar Tonga Soa”, piccola ma molto attiva associazione che ha la sede operativa a Le Grazie. Il suo scopo è quello di aiutare l’orfanotrofio “San Giuseppe” a Nosy Be, affidato a suor Anna Ferrante, missionaria dell’ordine delle Vocazioniste, e tre missioni cattoliche del nord del Madagascar affidate alle suore Discepole di Santa Teresa del Bambin Gesù.



Il Madagascar è uno tra i quindici Paesi più poveri al mondo e, nonostante grandi risorse naturali, non riesce a dare alla sua popolazione la certezza di una vita dignitosa, della scuola, della sanità e neanche del cibo necessario. L’associazione aiuta in maniera diretta circa 350 bambini, attraverso le adozioni a distanza, ma non solo. Alcuni progetti strutturali hanno portato benefici straordinari alla qualità della vita delle suore e dei ragazzi: sono stati costruiti tre pozzi, una vasca per l’acqua, due impianti fotovoltaici, servizi igienici e molto altro ancora, specie in campo scolastico. Così, frutto spirituale importante, la missione di Ankaramibè è divenuta una parrocchia cattolica, impegnata nella evangelizzazione di interi villaggi. Quest’anno, a causa della pandemia, l’associazione ha pensato di realizzare un calendario con le foto piene dei sorrisi dei bambini delle missioni. La distribuzione dei calendari è stata molto proficua, soprattutto nelle parrocchie del vicariato di Luni - Castelnuovo Magra affidate a don Alessandro Chiantaretto e a don Carlo Cipollini.



Grazie alle offerte raccolte, potranno così essere realizzati nuovi servizi igienici a Maromandia, una cucina in muratura ad Ankaramibè e sarà acquistato il riso per le famiglie povere. Coloro che desiderano aiutare l’associazione con l’adozione a distanza o acquistando una copia del calendario, possono rivolgersi ad una delle referenti spezzine, ai numeri 370 3157906 (Paola) o 333 4382996 (Loredana).