Immuni, il 56% dei lettori di Cds lo scaricherà. Ma c'è un ma...

La Spezia - Il 54 per cento dei lettori di Città della Spezia che ha partecipato al sondaggio scaricherà la app 'Immuni' sul proprio smartphone, partecipando così alla mappatura del contagio da coronavirus. Quasi duemila voti complessivi per dire la propria a proposito del tema del momento che divide l'Italia e anche la nostra provincia.



Ieri sera il presidente del consiglio Giuseppe Conte, durante l'informativa al Senato, definiva "essenziale l’applicazione di contact tracing", chiarando ancora una volta che "sarà offerta su base volontaria non su base obbligatoria: chi non vorrà scaricarla non subirò limitazioni di movimenti o altri pregiudizi”. Conte ha poi aggiunto che un team, composto dal ministero dell’Innovazione, dal ministero della Salute e da esperti in sicurezza cibernetica, sta affiancando Arcuri per implementare l’app nel migliore dei modi con elevate garanzie: "Ho dato indicazioni affinché i capigruppo di maggioranza e opposizione siano costantemente informati sul processo applicativo. Mi riservo di riferire puntualmente alle Camere sui dettagli di questa app. Il coinvolgimento del Parlamento deve essere pieno essendo coinvolti i diritti costituzionali fondamentali, come il diritto alla salute pubblica, alla riservatezza e l’esigenza di proteggere un asset informativo di primaria importanza nella logica degli interessi strategici nazionali”, ha concluso.



Si chiude il sondaggio di Cds con un altro paio di appunti determinanti: se è vero che il 56% di chi ha votato sarebbe d'accordo, esiste un 46% che non ha nessuna intenzione di partecipare. Altro punto fondamentale: questo 56% che non è certo il 56% della totalità degli spezzini: oltre a chi non ha votato ci sono coloro che non accedono ad internet (uno su tre in Italia, la media spezzina non è dissimile), ma anche anziani che usano il web ma non hanno uno smartphone. Come sarà possibile raggiungere il 60% della popolazione, quota fissata dagli esperti affinchè Immuni, dopo tanta pubblicità, abbia anche un'efficacia reale? E ancora: chi ha detto che i dati personali immessi sull'app siano veritieri (anche solo per inconsapevolezza non soltanto per dolo), a proposito del proprio "quadro clinico"?