Immobili più sicuri e rispettosi dell'ambiente. Incontro con il presidente Enea Federico Testa

L'evento dal titolo "Riqualificazione energetica, e interventi antisismici: le opportunity di risparmio per l'utente finale" è organizzata da Confedilizia la Spezia, Duferco Energia, Coram e Gesticond.

La Spezia - Risparmiare puntando all'antisismica e alla riqualificazione energetica nelle proprie abitazioni. Un'opportunità sulla quale è stata organizzata da Confedilizia la Spezia, Duferco Energia, Coram e Gesticond una giornata di studio che si terrà giovedì 22 febbraio nel salone multimediale San Francesco di Sales in piazzale Giovanni XXIII.



Il titolo del convegno è "Riqualificazione energetica, e interventi antisismici: le opportunity di risparmio per l'utente finale". Tra i relatori anche Federico Testa, presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile. La giornata di studio partirà dalle 9.15 con l'intervento del sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini a cui seguirà Renato Oldoini che introdurrà il convegno per poi lasciare la parola alla presentazione di Gesticond, a cura di Massimo Bargiacchi e di Duferco Energia da parte di Antonio Gozzi. Verranno illustrate dunque le opportunity di Duferco Energia, a cura di Luca Masini.



Che cos'è Coram.Coram è il Coordinamento registri amministratori e ha lo scopo di riunire, collegare e coordinare l’attività delle Commissioni di tenuta dei singoli Registri. Fra le sue iniziative, il varo anche di un preciso “Mansionario”, disponibile per tutti i nostri associati presso le Associazioni territoriali.



Il Coram ha deciso l’istituzione di un registro nazionale amministratori Confedilizia. L’iscrizione nel Registro nazionale, consultabile anche tramite il sito, offre visibilità agli amministratori anche al di fuori della propria area geografica di pertinenza.

Presupposto per far parte del Registro è l’iscrizione in un Registro amministratori presso una Confedilizia locale nonché la richiesta di adesione degli interessati. La richiesta va fatta utilizzando l’apposito modulo che va poi presentato alla Confedilizia tramite l’Associazione territoriale di competenza.



Gesticond prevede tra le finalità istituzionali dell’associazione quella di fornire agli associati attraverso un proprio Centro Studi e Formazione strutture organizzative e strumenti scientifici idonei a curare la determinazione dei livelli della loro qualificazione professionale, quella di compiere quanto necessario per l’aggiornamento degli iscritti attraverso corsi periodici di formazione e di perfezionamento e quella di rilasciare ai propri associati attestati di formazione professionale soggetti a verifica periodica.

Duferco Energia Spa è una società del Gruppo Duferco che opera nel mercato energetico italiano. Nata per gestire gli investimenti del Gruppo in impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, si è successivamente focalizzata nella commercializzazione di elettricità e gas per tutti i segmenti di mercato.