Illuminazione pubblica, una mini-rivoluzione in nome del risparmio energetico

La Spezia - Entro il prossimo mese di luglio gli impianti di illuminazione pubblica del Comune della Spezia saranno completamente riqualificati con illuminazione a led, sostituendo tutti i vecchi sistemi illuminanti. Una buona notizia non soltanto perché si vanno a riqualificare circa dodicimila unità che per decenni erano alimentate da vapori di mercurio, di sodio ad alta e bassa pressione, ma anche e soprattutto perché permetterà di risparmiare il 42.54% di energia. E di questi tempi la battaglia planetaria per abbassare i consumi energetici è un imperativo categorico per qualsiasi ente. Questa mattina nel corso di una conferenza stampa il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e l'assessore ai Lavori pubblici Luca Piaggi hanno illustrato il programma di manutenzione e sostituzione delle lampade per I'efficientamento dell'illuminazione cittadina. Con loro l'ingegner Claudio Canneti, direttore del dipartimento Lavori Pubblici e il dirigente del settore Gianluca Rinaldi. "Un bellissimo lavoro. Ora le opere sono iniziate e proseguiranno per migliorare l'illuminazione della città. Sono due anni e mezzo di preparazione a questo obiettivo importante".



A partire dal 1° agosto 2019 l'amministrazione comunale spezzina ha aderito alla convenzione Consip "Servizio Luce 4", per una convenzione di nove anni, che prevede interventi di efficientamento energetico e riqualificazione di tutti gli impianti oltre alle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti. I lavori e i servizi inclusi nel canone Consip riguardano l'installazione di 8.001 corpi illuminanti led, il rifacimento di 44 quadri elettrici e l'installazione di un sistema di telecontrollo capace di monitorare in tempo reale il 100% della rete cittadina. Nel canone sono inclusi altresì la fornitura di energia elettrica, il pronto intervento, la manutenzione ordinaria e programmata, il servizio di telecontrollo e l'adesione al progetto PELL Enea per il monitoraggio dei consumi. Gli interventi ad oggi eseguiti hanno interessato l'installazione di circa 4500 corpi illuminanti a led e attualmente è in corso il rifacimento dei quadri elettrici, lavori che saranno ultimati entro il mese di agosto di quest'anno. È invece completata l'installazione del sistema di telecontrollo.



Così Luca Piaggi: "Siamo passati da una soluzione in essere con Enel Sole che abbiamo reputato non efficace. Prima di arrivare a Consip abbiamo fatto un altro step. Ad oggi abbiamo già sostituito 4.500 punti illuminati, in estate avremo solo luci a led. E stiamo effettuando test per riutilizzare i vecchi lampadari esistenti di Via Veneto. Per questo motivo ci sono sistemi misti". Attualmente sono in corso d'opera interventi che interessano in particolar modo il "salotto" della città: nei portici di via Veneto dove è prevista la sostituzione delle lampade dell'impianto di illuminazione. Le vecchie lampade a globo, che diffondevano scarsa luce, saranno rimpiazzate dal nuovo sistema a led, che garantisce maggior efficienza, sia dal punto di vista dell'illuminazione sia dei consumi, quindi minor costo e maggior attenzione all'impatto ambientale. "Stiamo lavorando per verificare se si necessiti di una luce più chiara oppure più scura. Il sistema misto sia in via Chiodo che ai giardini sono in fase di test".



Chiara Alfonzetti