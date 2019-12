Il vescovo invita a sostenere il dormitorio della Caritas a Pegazzano

La Spezia - Il vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti ha invitato tutti i fedeli a vivere il periodo di Avvento anche nell’impegno di sostenere opere di carità. La prima delle opere di carità proposte dalla Caritas diocesana e fatte proprie dal vescovo riguarda l’aiuto nei confronti del dormitorio che la Caritas stessa ha allestito a Pegazzano, con il nome di “Locanda del Samaritano”. Cerchiamo dunque di vedere un po’ più da vicino di che cosa si tratta e come funziona questa importante struttura. ‘La Locanda il Samaritano’, situata a Pegazzano presso il complesso della “Cittadella della pace”, aperta nel febbraio di due anni or sono, è ad oggi l’unico dormitorio per persone senza dimora presente in provincia della Spezia. “Si tratta – ci spiega il direttore della Caritas don Luca Palei – di un luogo che vuole offrire calore e accoglienza, e che è per 365 giorni all’anno a disposizione ininterrotta delle persone in maggiore difficoltà del nostro territorio’’. Nel periodo invernale, quando siamo in presenza dell’”emergenza freddo”, il dormitorio è aperto H 24, ovvero per tutte le ore della giornata, abitualmente da ottobre ad aprile. Nei restanti periodi dell’anno l’orario è notturno. Il dormitorio Caritas offre quaranta posti letto, estensibili fino a sessanta nei momenti di maggiore difficoltà. Inoltre, gli ospiti della struttura hanno a disposizione il servizio docce e colazioni. Inaugurato come detto nel 2017, il dormitorio Caritas è stato realizzato dalla diocesi con i fondi dell’ 8xmille, seguendo le indicazioni date da Papa Francesco nell’anno santo della Misericordia: un’opera concreta, dunque, capace di colmare la grave carenza strutturale della città della Spezia nell’ambito dell’accoglienza alle persone senza dimora. “La locanda il Samaritano – dice ancora don Palei – rappresenta una sfida di speranza, e nel tempo si è trasformata in un vero e proprio motore di solidarietà che ha portato al coinvolgimento di tanti giovani volontari. Durante la settimana, ad esempio, e in particolare la domenica mattina, sono tanti coloro che offrono un po’ del loro tempo per servire le colazioni agli ospiti del dormitorio. Ci auguriamo quindi di poter sempre contare su simili sensibilità, che abbattono le barriere, e speriamo che sempre più giovani decidano di sostenerci in questo cammino di speranza e solidarietà. Vorremmo che l’iniziativa dell’Avvento potesse servire anche a questo”.