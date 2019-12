Il vescovo in visita a Confartigianato

La Spezia - Ieri il Vescovo della Spezia Mons. Luigi Ernesto Palletti ha incontrato i dipendenti di Confartigianato LaSpezia per lo scambio d’auguri. Il Vescovo accolto dal Presidente Paolo Figoli e dal direttore Giuseppe Menchelli ha parlato del rapporto tra il “presepio” e la nostra casa comune, il creato. Gesù bambino si è immerso pienamente nell’esperienza umana per risanare i nostri cuori. Il Signore è nato ed è venuto in mezzo a noi per disinquinare il nostro cuore, liberandolo dal peccato e dal male, riportandolo in comunione con Dio, affinché possa portare frutti di giustizia, di pace, di accoglienza, di solidarietà autentica.