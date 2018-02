Il vescovo fa visita ai malati

La Spezia - F?u nel 1992, quindi ormai ventisei anni or sono, che Papa Giovanni Paolo II istituì per tutta la Chiesa universale la Giornata del malato, fissandola nel giorno della ricorrenza della Madonna di Lourdes, 11 febbraio, o nella domenica più vicina. Da allora, ogni anno, la Giornata viene celebrata con varie iniziative anche nella diocesi della Spezia – Sarzana – Brugnato. Così domenica prossima, che quest’anno coincide con l’11 febbraio, il vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti celebrerà la Messa per le persone malate e per i loro familiari. La Messa sarà celebrata alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Pietro a Mazzetta. E’ la chiesa che ospita una cappella dedicata alla Madonna di Lourdes e presso la quale ha sede la sezione spezzina dell’Unitalsi, l’organizzazione che ogni anno si occupa di accompagnare le persone malate a Lourdes e in altri santuari. In questa occasione possono essere accompagnate in chiesa per partecipare alla celebrazione anche persone malate o invalide, ovviamente con il consenso dei familiari e dei sanitari. E’ un momento di accoglienza, di gioia e di condivisione, perno annuale di quella che da molti anni ormai si chiama la “pastorale sanitaria” e che vede, in diocesi, la partecipazione attiva di molti volontari. Proprio il personale volontario che presta il suo servizio, a diverso titolo, nelle strutture ospedaliere è alla base della proposta, condivisa dai cappellani ospedalieri, di celebrare quest’anno anche una Veglia di preghiera in preparazione alla Giornata del malato. La Veglia è stata fissata per sabato prossimo 10 febbraio, vigilia della Giornata, con inizio alle 21 nella chiesa dell’ospedale civile della Spezia, dedicata ai Santi Andrea e Cipriano. La Veglia vedrà la presenza del vescovo. Nei giorni seguenti monsignor Palletti visiterà inoltre i reparti degli ospedali provinciali, alla Spezia e a Sarzana.