Il vescovo alla Giornata per la vita: "Nessuno si salva da solo"

La Spezia - Una celebrazione nella cripta della cattedrale di Cristo Re, tenutasi venerdì in preparazione dell’odierna “Giornata per la vita”, ha sottolineato in diocesi l’impegno della Chiesa a tutela e promozione della vita umana in tutte le sue fasi. “La vita - ha detto il vescovo Luigi Ernesto Palletti nel corso della Messa conclusiva - ci è data a immagine e somiglianza di Dio, e da qui discende il dovere e il dono di testimoniarla”. “Nessuno di noi si salva da solo - ha aggiunto -, siamo sulla stessa barca e siamo chiamati a camminare insieme. Quindi a trovare il senso vero dell’essere umani e, in questo, il progetto di Dio”. La celebrazione era stata organizzata dall’ufficio diocesano per la Pastorale della famiglia. Oggi in tutte le chiese ci saranno preghiere e riflessioni dedicate al tema della vita.