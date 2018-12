Il vescovo: "Ognuno di noi strumento della salvezza del fratello"

La Spezia - Il vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti ha presieduto martedì scorso nella chiesa di via Malaspina, alla Spezia, l’annuale Messa pre–natalizia per i componenti delle associazioni e dei movimenti laicali, e per gli insegnanti di religione cattolica. E’ stata l’occasione per una meditazione sui temi del Natale, a partire dal testo evangelico di Matteo sul Buon Pastore, che va a cercare la pecorella smarrita, testo letto nella liturgia. «Il padre dei cieli – ha detto il vescovo – è così: vuole salvo ognuno di noi ... A rischio di tutto, vuole che ognuno di noi si possa veramente salvare. E allora ecco che la gratuità di Dio entra nella nostra vita. Quello che non farebbe un uomo lo fa invece il Padre che è nei cieli, perché non vuole che neanche uno solo si perda». Palletti ha fatto riferimento anche al cammino già iniziato nel nuovo anno pastorale: renderci conto veramente di come la vita sia una chiamata: «Noi non proveniamo dal caso e non andiamo nel nulla ... Siamo frutto di un amore del Padre che è nei cieli, il quale ci ha voluti, ci ha chiamati, ci ha creati, ci ha salvati, nonostante i nostri peccati, e ci vuole viventi per la vita eterna. Noi, dunque, siamo fatti per essere in comunione con Lui, e questa è la santità: essere in comunione con Dio, partecipare della vita di Dio». «Il Papa – ha proseguito il vescovo – ce lo ha ricordato nell’ultimo suo scritto: “Gioite ed esultate”, dedicato proprio al tema della santità. E dunque la vocazione della nostra vita è alla santità, santità intesa come comunione con Dio. E a questa vocazione dobbiamo rispondere tutti». E ancora: «Il Signore vuole che ci facciamo strumenti di salvezza: non possiamo accontentarci di essere salvi... Non esiste santità che non sia missione, così come non esiste santità a senso unico. Non dobbiamo dire “Dio mi ha fatto santo, fatevi santi anche voi !”, dobbiamo piuttosto diventare strumenti della salvezza dei fratelli, anzi, ognuno di noi deve diventare strumento della salvezza del proprio fratello». La vita va concepita dunque come vocazione, vocazione alla santità, intesa non come qualcosa che ricevo e che porto a casa, bensì che condivido perché voglio che i miei fratelli siano salvi con me. «E io – ha concluso il vescovo – desidero essere salvo con loro: è la bellezza del cammino evangelico, che è sempre un cammino di comunione».