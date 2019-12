Il vescovo: "Non date retta a chi vi dice di farvi furbi"

La Spezia - Mercoledì scorso, in occasione di Santa Barbara, il vescovo Luigi Ernesto Palletti ha celebrato per il secondo anno consecutivo una Messa per il personale della Marina militare e dei Vigili del fuoco. I due corpi dello Stato, sempre al servizio del cittadino, oltre ad essere presenti in modo significativo sul territorio spezzino hanno in comune proprio la patrona, appunto Santa Barbara. La Messa è stata celebrata dal vescovo nella chiesa di Nostra Signora della Salute, in piazza Brin alla Spezia. All’omelia, monsignor Palletti si è soffermato sulla figura della santa e sull’attualità della sua testimonianza cristiana, conclusa con il martirio. “Abbiamo ascoltato la Parola di Dio – ha detto il vescovo, riferendosi ai testi della liturgia del giorno –: una Parola che ci rimanda a un momento decisivo, quello dell’eternità, senza il quale non potremmo comprendere in pienezza l’azione di santa Barbara e quello che può essere il comportamento di qualunque altro martire cristiano: dare la vita per Cristo e darla per i fratelli». «Se qualcuno vuol venire dietro a me – ha proseguito monsignor Palletti citando il brano evangelico ed attualizzandolo –, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. E nessuno dica che non esiste la croce, perché chiunque a qualunque livello onestamente, autenticamente fa bene il proprio lavoro, lì, in quel lavoro fatto bene troverà la sua croce: ci sarà sempre infatti qualcuno che gli darà dello sciocco e gli dirà di “farsi furbo”. Essere autentici, allora, è veramente una grande testimonianza. Da accogliere nella fede ma anche nella nostra vita, nella professionalità, nella capacità di compiere bene il nostro servizio, nella capacità di essere davvero segni di vita e di società nuova”.