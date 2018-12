Il vescovo: "La fede figlia della natalità, un fatto storico concreto"

La Spezia - La solennità del Natale come occasione per una riscoperta delle radici della nostra Fede è stato il tema al centro dell’omelia che il vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti ha pronunciato in cattedrale, alla Spezia, in occasione della Messa di mezzanotte. Nel corso del rito, il vescovo ha collocato l’immagine del Bambino nel presepe allestito in cattedrale. “La nostra Fede – ha detto tra l’altro Palletti nella sua omelia – nasce da un evento storico, concreto, e si realizzerà nella pienezza in un altro evento storico concreto, la crocifissione del Signore Gesù, per poi superare la storia nella Sua Risurrezione. Betlemme ci riconduce proprio a questo: alle radici della nostra Fede, a quella ricerca che in modo particolare poi l’evangelista Luca farà, dicendoci che vuole ritornare alle origini della Fede in modo da poter veramente comprendere, e fare comprendere, che ciò che stiamo credendo è vero, si è realizzato, è tangibile, è visibile nella sua storicità. Ecco, noi abbiamo bisogno di riappropriarci di questa concretezza di Fede. Certo, poi il nostro sguardo va ben oltre, perché da quel momento storico noi siamo portati, nella luce della Fede, a vedere ciò che i nostri occhi umani non potrebbero vedere. Qui è l’evangelista Giovanni che ce lo ricorda: quello che noi abbiamo toccato, quello che noi abbiamo udito, ecco, con esso di Lui diamo testimonianza. E allora sia questo il nostro modo per entrare nella grande solennità del Natale, ritornare a quella concretezza di Betlemme, ritrovare quella storicità dell’evento, e lasciarci immergere nella luce di Dio dentro la profondità del cuore del Padre che è nei cieli e che ci dona il Suo Figlio per la nostra salvezza. Così lo accogliamo, così lo adoriamo come nostro Salvatore”. Monsignor Palletti ha poi celebrato la Messa pontificale del giorno di Natale nella cattedrale di Cristo Re, alla Spezia, e, alla sera, nella basilica concattedrale di Santa Maria Assunta di Sarzana, ricevendo e contraccambiando gli auguri dei sacerdoti e dei fedeli.