Il valore della cultura, il bilancio della Niccolò V

La Spezia - L’anno accademico 2019 – 2020, che volge al termine, è stato, per l’Istituto superiore di Scienze religiose “Niccolò V” della Spezia, un anno importante di transizione verso modelli sempre più aggiornati di formazione culturale cristiana, in linea con la sua missione fondativa. Si è proceduto infatti, secondo le linee guide della Congregazione per l’Educazione cattolica, ad integrare su base regionale gli istituti esistenti (Genova, La Spezia ed Albenga), realizzando una forte sinergia anche sul piano didattico, mediante l’adozione delle tecnologie FAD (Formazione a distanza). In questo senso, sebbene un’emergenza del genere non si potesse prevedere, le vicende legate al Covid–19, con sospensione di tutte le attività scolastiche ed accademiche in presenza, non hanno trovato impreparato l’Istituto regionale, oggi diretto dal sacerdote genovese don Andrea Villafiorita, in quanto tutti i principali corsi si stavano già svolgendo a distanza. Alla Spezia, rimane la sede di via Malaspina 1 (palazzo delle opere diocesane), con aule appositamente attrezzate per la FAD e i docenti che si integrano tra le diverse sedi liguri. Con il nuovo anno accademico 2020 – 2021 questa importante trasformazione andrà a completamento, a beneficio anzitutto degli allievi, il cui percorso, con relativi titoli di studio, risulterà ancora più adeguato agli standard nazionali ed internazionali. Mentre dunque l’istituto “Niccolò V” cambia volto, vale la pena anzitutto tracciare un primo bilancio su una ormai lunga pagina di storia culturale e formativa della diocesi. Gli istituti di Scienze religiose non sono soltanto la pur preziosa fucina nella quale si preparano gli insegnanti di Religione cattolica, ormai in grandissima parte laici, ma anche veri e propri luoghi di formazione culturale ed in particolare teologica del laicato cristiano, capaci di fornire una preparazione utilizzabile per così dire a 360 gradi, dalle attività formative nelle parrocchie (catechismo, ma non solo) alla capacità di offrire “letture cristiane” della vita e della cultura all’interno di una società, purtroppo, sempre più secolarizzata. Vale la pena di sottolineare, infatti, come la cultura non sia affatto un “lusso”, bensì un aspetto fondativo della vita cristiana, e la sua diffusione in modo adeguato sia un valore importante per le comunità diocesane. Alla Spezia, tutto iniziò nel lontano 1974. Erano gli anni del dopo Concilio, con il richiamo forte ad una maggiore corresponsabilità dei laici nella vita della Chiesa. Fu così che monsignor Dino Ricchetti, già rettore del seminario diocesano di Sarzana e profondo studioso di teologia e di filosofia, ebbe l’idea di costituire una “scuola di teologia per laici”, le cui prime lezioni si tenevano in salita Quintino Sella, presso le suore Figlie della Carità. La sede venne poi spostata in via Veneto, in locali della cattedrale di Cristo Re, e dal 1986 in via Roma, nel complesso salesiano. Nasceva così l’istituto “Niccolò V”, sempre diretto da monsignor Ricchetti, quale sezione dell’Istituto superiore della Regione ecclesiastica ligure, a sua volta collegato con la Facoltà teologica dell’Italia settentrionale. Nel 1988 il Sinodo tenuto dal vescovo Siro Silvestri – nel capitolo dedicato alla “Pastorale della cultura” – poteva così inserire uno specifico riferimento alla nuova e definitiva forma dell’Istituto, pubblicandone in appendice lo statuto. Nel 1991 monsignor Ricchetti lasciava la direzione a monsignor Gilfredo Marengo, oggi docente di teologia a Roma, il quale la tenne sino all’anno 2000, quando venne sostituito da chi scrive. L’anno successivo la sede veniva spostata da via Roma in via Malaspina. Il numero degli alunni, nel frattempo, sia pure con inevitabili alti e bassi, andava crescendo, giungendo alla ragguardevole cifra di circa novanta (alcuni provenienti anche da fuori diocesi). Ora, come detto all’inizio, questa esperienza volta pagina, e consentirà, alla luce delle nuove disposizioni normative. il pieno riconoscimento del titolo anche come punteggio per i concorsi pubblici e privati. Alla Spezia, il “polo diocesano”, integrato nella struttura regionale diretta da don Villafiorita, è ora guidato da monsignor Paolo Cabano. Sembra giusto, in questo momento importante di passaggio, che chi ha diretto il “Niccolò V” per vent’anni ringrazi quanti in questo lungo tempo hanno guardato all’Istituto con attenzione, dai vescovi che si sono succeduti a tutti i docenti, sacerdoti, religiosi e laici, ed ai preziosi collaboratori. Ed auspichi che tale attenzione prosegua, a partire dalle parrocchie e dalle associazioni, nella consapevolezza di come sia importante, forse ancora più di ieri, un’adeguata e importante formazione culturale dei laici cristiani.