Il tribunale spezzino in una App

Il portale istituzionale a misura di smartphone. Orari, modulistica, dislocazione uffici: c'è proprio tutto.

La Spezia - Il Tribunale della Spezia ha messo a disposizione dei cittadini la sua nuova App, scaricabile gratuitamente tramite App Store per dispositivi iOS e Play Store per dispositivi Android.

L’applicazione per smartphone e tablet permetterà a tutti di fruire più agevolmente e velocemente dei servizi presenti sul portale istituzionale del Tribunale. Tutte le informazioni saranno quindi, letteralmente, a portata di mano anche per tutti, anche per chi non le frequenta abitualmente.

L'applicazione, sviluppata da Astalegale.net, offre tutte le informazioni di carattere istituzionale: dagli orari alla dislocazione degli uffici, dalle news alla modulistica da scaricare. Oltre naturalmente alla possibilità di effettuare telefonate e inviare email direttamente con le funzioni touch del dispositivo.

Tra i contenuti della APP è presente anche il servizio di geolocalizzazione degli immobili all'asta. Dallo smartphone, quindi, gli utenti potranno individuare i beni disponibili in una determinata area geografica, prendendo direttamente visione della scheda e scaricando la relativa documentazione. Ogni utente potrà inoltre salvare nella propria APP le proprie ricerche di immobili all’asta e tutte le aste preferite.