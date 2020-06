Il tempo cambia, oggi prime piogge. Domenica con temporali

La Spezia - Il sole che ha salutato l'inizio della mattinata lascia spazio, come da previsione, a nubi in progressivo aumento con deboli piogge a partire dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco. E' il preludio di una domenica di brutto tempo, soprattutto con l'andare della giornata, anche sa già dalla mattina è molto probabile che ombrelli e k-way saranno i compagni di viaggio di chi esce di casa. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 16.1°C, domani le minime scenderanno ulteriormente fino a raggiungere i 12° sulla costa.