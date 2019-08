Il sottosegretario Candiani in visita alla caserma dei vigili del fuoco

La Spezia - Nell’ambito delle visite programmate in Regione Liguria nella giornata di ieri il Sottosegretario di Stato Stefano Candiani ha voluto visitare la sede del Comando Provinciale Della Spezia. Per l’occasione il Comandante Provinciale Leonardo Bruni insieme ai suoi diretti collaboratori, al personale operativo e quello in quiescenza hanno accolto il Sottosegretario nella sede centrale. L’on. Candiani, accolto da un picchetto di personale operativo e sommozzatori ha salutato tutti i presenti e dopo aver visitato alcuni locali del Comando ed essersi soffermato sulla bacheca contenente la coppa vinta dai Vigili del Fuoco della Spezia nel campionato di calcio dell’Alta Italia è stato accompagnato nell’aula magna del Comando.



Il Prefetto della Spezia Dott. Lucio Antonio Garufi ha fatto una breve descrizione dell’organizzazione territoriale della provincia mentre il Comandante Provinciale Ing. Bruni dopo aver ringraziato le autorità intervenute tra cui la Senatrice Pucciarelli, il Sindaco della Spezia Peracchini e tutte le autorità civili e militari, nel suo intervento ha puntualmente descritto l’attuale organizzazione del comando dal punto di vista numerico e dal punto di vista logistico gestionale. Dopo l’intervento del Comandante, ha preso la parola il Sottosegretario che ha ringraziato tutti per l’accoglienza ricevuta e dopo una breve introduzione sulle motivazioni che lo hanno portato a La Spezia ha concesso la parola ai rappresentanti sindacali delle sigle presenti e a tutto quel personale che voleva segnalare problematiche di ordine tecnico e/o di servizio.



Dopo aver raccolto tutte le richieste, il Sottosegretario ha risposto in modo puntuale a tutti, in particolare rimarcando la rivisitazione che sarà posta verso il nucleo sommozzatori spezzini, l’assegnazione di automezzi ed alcuni provvedimenti comunque allo studio del Dipartimento. Alla fine il Comandante ha invitato tutti i presenti ad un piccolo brindisi organizzato per l’occasione. Il Sottosegretario prima di congedarsi e far ritorno a Genova per presenziare al concerto della banda musicale del CNVVF presso il Teatro “Carlo Felice” ha voluto vistare il simulatore antincendio navale presente presso la sede .