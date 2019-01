La Spezia - Restyling compiuto per il sito istituzionale della Provincia della Spezia. In questi giorni, in seguito al rinnovamento del sito, potrebbero esserci alcuni temporanei ed eventuali disservizi. La home page prevede, in alto, un'immagine del territorio scelta in un determinato lotto di foto al momento dominate da ambienti rivieraschi: Lerici, Porto Venere, Cinque Terre. E' invece Porto Venere a fare da sfondo 'fisso', un po' più in basso, per le aree tematiche.