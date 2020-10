Il sindaco incontra la nuova coordinatrice di Legacoop Caterina Natale

La Spezia - Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha ricevuto a Palazzo Civico la nuova coordinatrice provinciale Legacoop Caterina Natale con il suo predecessore Enrico Casarino.

L’incontro, molto fruttuoso e cordiale, ha permesso di fare il punto sulle attività attualmente in corso e un bilancio della situazione delle cooperative in questo momento difficile dettato dall’emergenza sanitaria da Covid-19. Proprio per traguardare questa fase, il sindaco Peracchini e la coordinatrice Natale hanno messo in evidenza possibili sinergie a sostegno del territorio e progetti di sostenibilità economica e ambientale.