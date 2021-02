Il sindaco incontra il movimento giovanile salesiano

La Spezia - Il movimento giovanile salesiano ha incontrato il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini per avere un confronto su vari argomenti e temi che interessano l’oratorio e, più in generale, la Città. “La comunità dell’oratorio Don Bosco è una delle più preziose del tessuto cittadino – dichiara il Sindaco Pierluigi Peracchini – nonostante l’emergenza sanitaria che stiamo tutt’oggi vivendo, con grande prudenza, responsabilità e attenzione, tutto il gruppo del movimento giovanile salesiano, coordinato da Don Fabrizio, non rinuncia a impegnarsi per il prossimo, costruendo un contenitore sano e portatore di valori pronto a accogliere ragazzi e ragazzi dei quartieri limitrofi. L’ambiente, l’inclusione sociale e la cittadinanza attiva sono i temi che sono stati maggiormente evidenziate nel corso dell’incontro, come l’esigenza di costruire progetti comuni perché gli spazi di aggregazione possano trovare sempre maggiore partecipazione. Il Covid-19 purtroppo ci permette poca promozione di socialità, perché ora la priorità di tutti deve essere la limitazione massima dei contagi e il rispetto di tutte le norme di prevenzione sanitaria, ma al futuro post Covid dobbiamo iniziare a pensare già da adesso, per dare risposte immediate ai ragazzi come quelli del Don Bosco che dedicano parte della loro vita al servizio della collettività.”