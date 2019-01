Il sindaco incontra Giampiero Lorandi capo divisione di Leonardo

La Spezia - Questa mattina il sindaco Pierluigi Peracchini ha incontrato Gianpiero Lorandi, capo divisione di Leonardo Sistemi di Difesa.



“L’incontro con Lorandi è stato molto positivo – ha dichiarato il sindaco Pierluigi Peracchini – perché abbiamo ricevuto rassicurazioni sul futuro della Leonardo in rapporto al nostro territorio e non solo. Si prevedono per il gruppo, infatti, assunzioni importanti, non soltanto ingegneri ma anche operai specializzati, con selezioni sul territorio spezzino. Un vero e proprio cambio generazionale, a seguito dell’ondata di pensionamenti, che credo potrà immettere linfa nuova a una realtà così importante. Ho apprezzato la grande disponibilità dell’ing. Lorandi nel relazionarmi sulle prospettive future a seguito dell’accorpamento di Sistema Difesa, Elettronica per la Difesa e Sistemi Avionici la cui intenzione è di continuare a valorizzare le competenze presenti, pur ovviamente legate allo scenario del mercato internazionale.”